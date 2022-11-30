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Сегодня, 19:11

Билялетдинов рассказал, что в первой части РПЛ его удивил «Оренбург», а из игроков — Пиняев

Алина Савинова
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Бывший тренер тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов в ответил на вопрос о том, какие клубы удивили его в первой части чемпионата России.

«Со знаком минус в этой части сезона удивили «Локомотив» и «Сочи». Остальные команды хорошо выступили. Удивил «Оренбург». Казалось, что после 1:5 от «Локомотива» и «Зенита» 0:8 команда провалится, но потом «Оренбург» произвел впечатление», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

Также он поделился мнением о выступлении нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в текущем сезоне РПЛ.

«Отдаю должное его голевому чутью, но все равно надо дальше за ним смотреть. Были такие примеры, когда футболист не из статусной команды много забивал. В прошлом сезоне таким был Агаларов. Повторить успех — намного сложнее, чем достичь его в первый раз. Его празднования, предложение девушке — это не мое. Вот Пиняев меня удивил. Да, он забил меньше, чем Сычевой, но его действия на поле очень впечатляют», — добавил специалист.

После 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (42 очка), на второй позиции расположился «Спартак», (36 очков), третье место занимает «Ростов» (35 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-v-pervoj-chasti-sezona-udivil-orenburg-a-iz-igrokov-yarkoe-vpechatlenie-proizvel-pinyaev/
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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