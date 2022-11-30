Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:37

В «Оренбурге» довольны игрой команды в первой части сезона

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвел итоги первой части сезона.

«Можно сказать, что немного выдохнули, но вся работа еще впереди, — приводит «РБ Спорт» слова Андреева. — Конечно, всегда хочется большего. В целом, мы довольны игрой. Марцел (Личка, тренер команды. — Прим. «СЭ») сказал, что ожидал, что дела будут чуть хуже, но сейчас имеем то, что имеем. Команда здорово идет сейчас. В каких-то моментах могли бы и еще удачнее сыграть».

«Оренбург» с 25 очками после 17 туров ушел на зимний перерыв в чемпионате России на восьмом месте.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Оренбург
2
Читайте также
Попал под поезд, но не сломался. Уникальный лучник из Бурятии стреляет без рук и ноги
Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Защитник «Фенербахче» Салаи зимой готов рассмотреть предложения из России
В «Фенербахче» ответили, возможен ли переход защитника ЦСКА Виллиана Роши в турецкий клуб
Главный тренер «Фенербахче» провел телефонный разговор с Виллианом Рошей
В «Зените» не исключили проведение спаррингов с европейскими командами вместо турнира в Абу-Даби
«Краснодар» не заинтересован в подписании защитника «Куябы» Жоакима
Защитник «Локомотива» Кузьмичев: «В 2023 году мы будем радовать своих болельщиков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Нижнем Новгороде» рассказали, что пока не искали соперников для матчей на зимних сборах
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости