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Сегодня, 19:21

Агент Шильцова считает, что футболисту необходимо больше играть в РПЛ

Виктория Кравченко
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Агент полузащитника «Спартака» Константина Шильцова Ринат Мавлетдинов прокомментировал игру своего клиента в первой части чемпионата. С начала сезона-2022/23 футболист выступает в аренде за «Нижний Новгород».

«Когда Костя уходил в аренду из «Спартака» в «Нижний Новгород», главное зачем он шел — это игровая практика. Для него очень важно играть, быть полезным команде. Учитывая, что это была первая половина сезона, какое-то время потребовалось для адаптации. Можно сказать, что у него было нормальное количество игровых минут. Но это, мягко говоря, не предел мечтаний. Безусловно, он должен играть больше», — цитирует Мавлетдинова Metaratings.ru.

В этом сезоне 20-летний футболист провел за «Нижний Новгород» 13 матчей, забив один гол и сделав ассист.

Этой осенью хавбек дебютировал в составе молодежной сборной России и поучаствовал в трех встречах команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-shiltsova-u-kosti-bylo-normalnoe-kolichestvo-minut-v-pervoy-chasti-sezona-no-on-dolzhen-igrat--1427861/
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 - : -
3.03 00:00
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