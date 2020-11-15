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Билялетдинов — о пиве на стадионах: «Некоторые люди приходят уже заранее подготовленными»

12:41
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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» возможное возвращение продажи пива на стадионах во время матчей Тинькофф РПЛ.

— Сами знаете, что некоторые люди на стадионы приходят уже заранее подготовленные, так сказать, — заявил Билялетдинов. — Они в пиве не особо и нуждаются. Помимо того, что продажа пива может смягчить реакцию фанатов, это еще может повысить как-то окупаемость матчей, чтобы заработать больше денег с одной игры. Потому что сейчас и так в пандемию стадионы не заполнены. Все в убыток работает. (Екатерина Звенигородская)

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