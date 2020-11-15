Билялетдинов — о пиве на стадионах: «Некоторые люди приходят уже заранее подготовленными»
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» возможное возвращение продажи пива на стадионах во время матчей Тинькофф РПЛ.
— Сами знаете, что некоторые люди на стадионы приходят уже заранее подготовленные, так сказать, — заявил Билялетдинов. — Они в пиве не особо и нуждаются. Помимо того, что продажа пива может смягчить реакцию фанатов, это еще может повысить как-то окупаемость матчей, чтобы заработать больше денег с одной игры. Потому что сейчас и так в пандемию стадионы не заполнены. Все в убыток работает. (Екатерина Звенигородская)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.