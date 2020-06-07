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«Биквалфи везли на машине из Самары в Екатеринбург». Как легионеры «Урала» возвращались в Россию

16:10
Эрик Бикфалви. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эрик Бикфалви. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов дал интервью «СЭ», в котором, в частности, рассказал, как легионеры команды, которые на время пандемии и паузы в чемпионате покидали Россию, возвращались домой.

— У нас улетали в Польшу Вилюш, Кухарчик и Аугустиняк, Кулаков уезжал в Киев, Эль-Кабир — в Голландию, Бикфалви — в Румынию, Димитров — в Болгарию, — сказал Парфенов. — Сначала надо было организовать их возвращение, что в нынешних условиях оказалось совсем непросто. Но в итоге все разрешилось. Сложности были только у Бикфалви, которому пришлось приземлиться в Самаре, откуда мы его на машине перевезли в Екатеринбург. Прилетев в Россию, иностранцы сразу сели на карантин. Отпуская игроков по домам, мы, конечно, дали им задание по возможности поддерживать себя в тонусе. Конечно, серьезной подготовкой это не назовешь. Но в таком непростом положении оказались не мы одни. Хотя это и слабое утешение.

Напомним, что чемпионат России возобновится 19 июня.

Полностью интервью с Парфеновым читайте — здесь

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