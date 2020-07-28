Бикфалви признали лучшим игроком года в «Урале»
13:47
Полузащитник Эрик Бикфалви признан болельщиками лучшим игроком «Урала» по итогам сезона-2019/20, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Второе место в голосовании занял полузащитник Отман Эль-Кабир, третьим стал хавбек Рафал Аугустыняк.
В сезоне-2019/20 Бикфалви провел за «Урал» 27 матчей во всех турнирах, на счету 32-летнего румына 8 голов и 3 результативных передачи.
?Эрик Бикфалви — лучший игрок команды в сезоне-2019/20! ??— ФК Урал (@FCURAL) July 28, 2020
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?Результаты голосования болельщиков: https://t.co/r7YUOPY7JR
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?Результаты голосования журналистов: https://t.co/QXmPb5ruEc
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?Эрик — единогласно лучший! #ФКУрал #ЭрикНашеВсё pic.twitter.com/wYZE2yJUrW
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