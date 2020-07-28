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Бикфалви признали лучшим игроком года в «Урале»

13:47

Полузащитник Эрик Бикфалви признан болельщиками лучшим игроком «Урала» по итогам сезона-2019/20, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Второе место в голосовании занял полузащитник Отман Эль-Кабир, третьим стал хавбек Рафал Аугустыняк.

В сезоне-2019/20 Бикфалви провел за «Урал» 27 матчей во всех турнирах, на счету 32-летнего румына 8 голов и 3 результативных передачи.

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