Бикфалви признали лучшим игроком года в «Урале»

Полузащитник Эрик Бикфалви признан болельщиками лучшим игроком «Урала» по итогам сезона-2019/20, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Второе место в голосовании занял полузащитник Отман Эль-Кабир, третьим стал хавбек Рафал Аугустыняк.

В сезоне-2019/20 Бикфалви провел за «Урал» 27 матчей во всех турнирах, на счету 32-летнего румына 8 голов и 3 результативных передачи.