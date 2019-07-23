Безбородов и ВАР будут работать на матче ЦСКА - "Локомотив". "Спартак" против "Тамбова" судит Вилков

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура чемпионата России по футболу, информирует пресс-служба РФС.

Матч ЦСКА – "Локомотив" доверен бригаде судьи из Санкт-Петербурга Владиславу Безбородову. На это игре будет работать ВАР – Виталий Мешков, его ассистент – Алексей Сухой.

На встречу "Тамбов" – "Спартак" назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, а на "Оренбург" – "Зенит" - Сергей Карасев из Москвы.

26 июля, пятница

"Динамо" – "Урал": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

27 июля, суббота

"Уфа" – "Крылья Советов": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Тамбов" – "Спартак": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

"Краснодар" – "Сочи": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

28 июля, воскресенье

"Оренбург" – "Зенит": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

"Арсенал" – "Ростов": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Вячеслав Харламов (Москва).

ЦСКА – "Локомотив": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); ВАР – Виталий Мешков (Дмитров), АВАР – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

29 июля, понедельник

"Рубин" – "Ахмат": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр