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18 марта, 18:01

Беспроигрышная серия Гончаренко с «Уралом» стала пятой по продолжительности в его карьере

Кирилл Бурдаков
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Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Поражение от «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ (0:1) стало для «Урала» первым в официальных матчах с середины сентября 2020 года. Беспроигрышная серия команды Виктора Гончаренко растянулась на 16 матчей чемпионата и Кубка России.

Только трижды в тренерской карьере белорусский специалист не уступал дольше. В 2011 году БАТЭ под его руководством не знал неудач в 17 встречах, в 2012-м — в 18, а в 2008-м — в 23. Причем рекордная серия прервалась на «Сантьяго Бернабеу».

Интересно, что в России Гончаренко выдал десятиматчевую серию с «Кубанью» и три девятиматчевые с ЦСКА.

Самые продолжительные серии без поражений в карьере Виктора Гончаренко

Команда

Годы

Турниры

И

В

Н

М

Кто прервал

БАТЭ

2008

Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига чемпионов

23

15

8

44-18

Реал (г) — 0:2

БАТЭ

2012

Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига чемпионов

18

11

7

34-9

Торпедо Ж (д) — 0:1

БАТЭ

2011

Чемпионат Белоруссии, Суперкубок Белоруссии, Лига Европы

17

11

6

32-6

Динамо Мн (г) — 0:2

БАТЭ

2010

Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии

16

12

4

26-1

Минск (д) — 1:2

Урал

2022-2023

Чемпионат России, Кубок России

16

10

6

29-17

Динамо (д) — 0:1

БАТЭ

2012

Чемпионат Белоруссии

11

11

0

21-2

Динамо Брт (д) — 0:1

БАТЭ

2010

Чемпионат Белоруссии, Лига Европы

10

8

2

24-8

Шахтер Сг (д) — 1:2

БАТЭ

2011

Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига чемпионов

10

7

3

22-4

Минск (г) — 0:1

БАТЭ

2009

Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига Европы

10

6

4

18-6

Бенфика (д) — 1:2

Кубань

2014

Чемпионат России, Кубок России

10

6

4

14-7

ЦСКА (г) — 0:6

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 14:15. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Динамо

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ФК Урал
Виктор Гончаренко
0
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«Факел» — «Сочи»: хозяева удвоили преимущество
Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
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ЦСКА – Зенит
 - : -
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