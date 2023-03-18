Беспроигрышная серия Гончаренко с «Уралом» стала пятой по продолжительности в его карьере
Поражение от «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ (0:1) стало для «Урала» первым в официальных матчах с середины сентября 2020 года. Беспроигрышная серия команды Виктора Гончаренко растянулась на 16 матчей чемпионата и Кубка России.
Только трижды в тренерской карьере белорусский специалист не уступал дольше. В 2011 году БАТЭ под его руководством не знал неудач в 17 встречах, в 2012-м — в 18, а в 2008-м — в 23. Причем рекордная серия прервалась на «Сантьяго Бернабеу».
Интересно, что в России Гончаренко выдал десятиматчевую серию с «Кубанью» и три девятиматчевые с ЦСКА.
Самые продолжительные серии без поражений в карьере Виктора Гончаренко
|
Команда
|
Годы
|
Турниры
|
И
|
В
|
Н
|
М
|
Кто прервал
|
БАТЭ
|
2008
|
Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига чемпионов
|
23
|
15
|
8
|
44-18
|
Реал (г) — 0:2
|
БАТЭ
|
2012
|
Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига чемпионов
|
18
|
11
|
7
|
34-9
|
Торпедо Ж (д) — 0:1
|
БАТЭ
|
2011
|
Чемпионат Белоруссии, Суперкубок Белоруссии, Лига Европы
|
17
|
11
|
6
|
32-6
|
Динамо Мн (г) — 0:2
|
БАТЭ
|
2010
|
Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии
|
16
|
12
|
4
|
26-1
|
Минск (д) — 1:2
|
Урал
|
2022-2023
|
Чемпионат России, Кубок России
|
16
|
10
|
6
|
29-17
|
Динамо (д) — 0:1
|
БАТЭ
|
2012
|
Чемпионат Белоруссии
|
11
|
11
|
0
|
21-2
|
Динамо Брт (д) — 0:1
|
БАТЭ
|
2010
|
Чемпионат Белоруссии, Лига Европы
|
10
|
8
|
2
|
24-8
|
Шахтер Сг (д) — 1:2
|
БАТЭ
|
2011
|
Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига чемпионов
|
10
|
7
|
3
|
22-4
|
Минск (г) — 0:1
|
БАТЭ
|
2009
|
Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига Европы
|
10
|
6
|
4
|
18-6
|
Бенфика (д) — 1:2
|
Кубань
|
2014
|
Чемпионат России, Кубок России
|
10
|
6
|
4
|
14-7
|
ЦСКА (г) — 0:6
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3