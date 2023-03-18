Беспроигрышная серия Гончаренко с «Уралом» стала пятой по продолжительности в его карьере

Поражение от «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ (0:1) стало для «Урала» первым в официальных матчах с середины сентября 2020 года. Беспроигрышная серия команды Виктора Гончаренко растянулась на 16 матчей чемпионата и Кубка России.

Только трижды в тренерской карьере белорусский специалист не уступал дольше. В 2011 году БАТЭ под его руководством не знал неудач в 17 встречах, в 2012-м — в 18, а в 2008-м — в 23. Причем рекордная серия прервалась на «Сантьяго Бернабеу».

Интересно, что в России Гончаренко выдал десятиматчевую серию с «Кубанью» и три девятиматчевые с ЦСКА.

Самые продолжительные серии без поражений в карьере Виктора Гончаренко