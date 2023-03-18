В субботу, 18 марта состоится матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив» после 19 туров занимает 12-е место в турнирной таблице с 19 очками, «Краснодар» идет на седьмой строчке с 29 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».