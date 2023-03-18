«Факел» — «Сочи»: хозяева удвоили преимущество

Защитник «Факела» Руслан Магаль забил на 73-й минуте матча с «Сочи» в 20-м туре РПЛ — 2:0.

Нападающий хоязев Евгений Марков сделал передачу низом в штрафную, Магаль обыграл защитника соперника Артема Мещанинова, подработал мяч под левую и пробил в дальнюю девятку.