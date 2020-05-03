В «СЭ» вышло не публиковавшееся прежде интервью нашего обозревателя Игоря Рабинера за 2013 год с Юрием Гавриловым, которому сегодня исполнилось 67 лет. Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР рассказал, как приехал на базу в Тарасовку на «Запорожце» с ручным управлением, принадлежавшем его отцу, лишившемуся обеих ног в Великой Отечественной войне.

— Реакция была сумасшедшая! Никого из футболистов еще не было — мы с Серегой Шавло на этом «Запорожце» раньше всех приехали, — рассказал Гаврилов. — Зато Бесков поднял такой шум! «На чем приехал?! Опозорил «Спартак»!» У него-то самого был 230-й салатовый «Мерседес» — одна из редчайших на тот момент иномарок для Москвы, который он приобрел через Управление по обслуживанию дипломатического корпуса. На таком фоне «Запорожец» с ручным управлением — это было что-то.

Старостин увидел все это — накричал на Бескова, на меня. «Выдайте ему шестую модель «Жигулей», только чтобы я этой машины инвалидной не видел здесь!» И через неделю я получил открытку на машину.

— Стоило приезжать! А как вам вообще пришла в голову идея приехать на базу на такой экзотике? Просто веселья ради?

— Нет. Отец тогда работал на военном авиационном заводе. В тот период он поехал отдыхать в Рузу — от завода дали путевку. И сказал мне: «Посмотри за моей машиной». Я жил в Сокольниках на Краснобогатырской улице, взял «Запорожец» и перегнал его к себе. Подумал — пусть лучше здесь стоит, чтобы его не «раздели», уродов-то хватало в каждом дворе.

И так получилось, что Сергей Шавло опаздывал к автобусу команды в «Сокольники». Он позвонил, я ответил: «Серега, не волнуйся. Езжай ко мне домой, а там уж мы как-нибудь доберемся». Не стал ему говорить, как именно. А у меня своей машины еще не было. Когда он приехал, я повел его в направлении «Запорожца».

Он увидел — обалдел: «Как мы на нем поедем? Там же ручек столько! Надо научиться!» — «Ладно, садись». Сначала он, конечно, испугался, а потом освоился. Мы поехали с ним на этой машине и приехали на базу раньше автобуса, который ехал по маршруту и забирал пацанов. Мы были первыми — и устроили шум этой машиной.

Полностью интервью Гаврилова