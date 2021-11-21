Березуцкий не сомневается, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после ничьей с «Химками» (0:0) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что вратарь Игорь Акинфеев продлит контракт с клубом.
«Нет сомнений, что Акинфеев продлит контракт с клубом. 800 матчей — тут сами цифры говорят за себя, это фантастика», — сказал Березуцкий.
Матч с «Химками» стал для 35-летнего Акинфеева 500-м в чемпионатах России и 800-м в карьере.
Акинфеев выступает за красно-синих с начала карьеры. Он является капитаном команды.
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