Березуцкий не сомневается, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после ничьей с «Химками» (0:0) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что вратарь Игорь Акинфеев продлит контракт с клубом.

«Нет сомнений, что Акинфеев продлит контракт с клубом. 800 матчей — тут сами цифры говорят за себя, это фантастика», — сказал Березуцкий.

Матч с «Химками» стал для 35-летнего Акинфеева 500-м в чемпионатах России и 800-м в карьере.

Акинфеев выступает за красно-синих с начала карьеры. Он является капитаном команды.