Березуцкий объяснил замену Дзагоева на 70-й минуте матча с «Ахматом»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему заменил полузащитника Алана Дзагоева по ходу матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
— В любом случае матч не простой, простых в России не бывает. В первом тайме после удаления играли монотонно. Если моменты и были, то только после стандартов, так же, как и «Ахмата». Во втором тайме стали действовать активнее, но на самом деле, легче стало только после гола. «Ахмат» играл уже достаточно низко, моменты в принципе создавались с трудом.
У Дзагоева все великолепно. Просто это его минута, когда замена и происходит. Скажем так, это было сделано во избежание дополнительных травм, — отметил тренер.
ЦСКА обыграл «Ахмат» в чемпионате России восьмой раз подряд, последний раз футболисты из Грозного сумели набрать очки в матче с армейцами в 2017 году, победив в гостях со счетом 1:0.
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