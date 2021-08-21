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Березуцкий объяснил замену Дзагоева на 70-й минуте матча с «Ахматом»

18:25
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему заменил полузащитника Алана Дзагоева по ходу матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

— В любом случае матч не простой, простых в России не бывает. В первом тайме после удаления играли монотонно. Если моменты и были, то только после стандартов, так же, как и «Ахмата». Во втором тайме стали действовать активнее, но на самом деле, легче стало только после гола. «Ахмат» играл уже достаточно низко, моменты в принципе создавались с трудом.

У Дзагоева все великолепно. Просто это его минута, когда замена и происходит. Скажем так, это было сделано во избежание дополнительных травм, — отметил тренер.

ЦСКА обыграл «Ахмат» в чемпионате России восьмой раз подряд, последний раз футболисты из Грозного сумели набрать очки в матче с армейцами в 2017 году, победив в гостях со счетом 1:0.

ЦСКА — Ахмат

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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