Алексей Березуцкий оценил дебют 19-летнего Яковлева за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру нападающего Владислава Яковлева в матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0). В этой встрече 19-летний футболист отметился забитым мячом.

«В первую очередь он очень активно действует в атаке, участвует практически во всех эпизодах, хорошо цепляется за мяч — типичный форвард. Надеюсь, с каждым месяцем, неделей он будет все больше и больше прогрессировать. Вы видели это по игре, тренерский штаб и я тоже может ему спокойно доверять больше времени на поле», — сказал Березуцкий после матча.

ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. У «Ахмата» осталось 6 очков (10-е место).