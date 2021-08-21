Алексей Березуцкий оценил дебют 19-летнего Яковлева за ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру нападающего Владислава Яковлева в матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0). В этой встрече 19-летний футболист отметился забитым мячом.
«В первую очередь он очень активно действует в атаке, участвует практически во всех эпизодах, хорошо цепляется за мяч — типичный форвард. Надеюсь, с каждым месяцем, неделей он будет все больше и больше прогрессировать. Вы видели это по игре, тренерский штаб и я тоже может ему спокойно доверять больше времени на поле», — сказал Березуцкий после матча.
ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. У «Ахмата» осталось 6 очков (10-е место).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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