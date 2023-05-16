Чалов заявил, что стремится играть в топовом чемпионате

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов признался, что у него есть цель играть в топовом европейском чемпионате.

«Есть ли мысли, что после такого сезона мной кто-то заинтересуется в Европе? Посмотрим, я всегда говорил, что есть цель играть в топовом чемпионате. Конечно, я к этому стремлюсь», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Чалов проводит свой рекордный с точки зрения результативности сезон в РПЛ. Нападающий уже забил 17 голов за три тура до конца чемпионата. Ранее Чалов никогда не забивал более 15 мячей.

25-летний Чалов уже выступал в европейском чемпионате в прошлом сезоне. Нападающий играл за швейцарский «Базель» на правах аренды.