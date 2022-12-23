Березовский считает, что общественность отнеслась бы с пониманием в случае смены гражданства Захаряном

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский поделился мнением о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

— Как вы восприняли, когда узнали, что Арсен Захарян будет защищать цвета сборной России?

— Я не вправе что-то говорить. Если бы я хотел осуждать или судить кого-то, я бы пошел в юридический институт, был бы прокурором или стал бы судьей. Это его выбор, нужно его уважать. Всем нам чуть-чуть обидно из-за его выбора, потому что мы могли иметь такого сильно футболиста в сборной Армении. В любом случае, мы продолжаем желать ему добра, болеть и переживать за него, — приводит Metaratings.ru слова Березовского.

— В последние месяцы идут разговоры, что он хочет получить армянский паспорт. Если бы возникла техническая возможность сменить сборную, его бы приняла общественность?

— Наша и российская общественность могут отнестись с пониманием. Человек своей хорошей игрой и своим отношением к делу может много что изменить, в том числе отношение к себе.

Захарян является игроком основного состава «Динамо» с января 2021 года. Всего на его счету 69 матчей, 15 голов и 20 результативных передач.