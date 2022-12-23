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Березовский считает, что общественность отнеслась бы с пониманием в случае смены гражданства Захаряном

Алина Савинова
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский поделился мнением о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

— Как вы восприняли, когда узнали, что Арсен Захарян будет защищать цвета сборной России?

— Я не вправе что-то говорить. Если бы я хотел осуждать или судить кого-то, я бы пошел в юридический институт, был бы прокурором или стал бы судьей. Это его выбор, нужно его уважать. Всем нам чуть-чуть обидно из-за его выбора, потому что мы могли иметь такого сильно футболиста в сборной Армении. В любом случае, мы продолжаем желать ему добра, болеть и переживать за него, — приводит Metaratings.ru слова Березовского.

— В последние месяцы идут разговоры, что он хочет получить армянский паспорт. Если бы возникла техническая возможность сменить сборную, его бы приняла общественность?

— Наша и российская общественность могут отнестись с пониманием. Человек своей хорошей игрой и своим отношением к делу может много что изменить, в том числе отношение к себе.

Захарян является игроком основного состава «Динамо» с января 2021 года. Всего на его счету 69 матчей, 15 голов и 20 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/berezovskiy-esli-by-u-zakharyana-voznikla-vozmozhnost-smenit-sbornuyu-obshchestvennost-otneslas-by-s-1448786/
Арсен Захарян
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Зенит

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