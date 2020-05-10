«Берегите себя и своих родных». Врач «Локомотива» помогает зараженным коронавирусом

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий помогает зараженным коронавирусом в одной из специальных больниц Москвы, сообщает пресс-служба клуба. Врач обратился к врачам через видео, опубликованное в Instagram «Локо». Он призвал болельщиков беречь свое здоровье и своих близких, а также соблюдать карантин.

«Дорогие болельщики «Локомотива»! Я вот только что отдежурил очередную смену с больными коронавирусом. Я вам хочу сказать: пожалуйста, берегите своих близких, родных. Соблюдайте карантин. К сожалению, это необходимая вещь. Она очень нужная. Я очень не советую вам и вашим пожилым родителям, родственникам болеть этим заболеванием. Берегите себя», — сказал доктор.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 42,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2390 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 551 человек), Московской области (1 133), Санкт-Петербурге (414), Нижегородской области (262) и Свердловской области (139).