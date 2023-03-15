Гарре: «Я говорил со спортивным директором. Сказал, что открыт к получению российского паспорта»

Аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заявил, что готов к получению российского паспорта.

«Я говорил со спортивным директором. Сказал, что открыт к получению российского паспорта. Почему? Планирую провести в России много лет. Мне может помочь гражданство. Что мотивирует? Страна, лига», — заявил Гарре.

Аргентинец выступает за самарскую команду с 29 января 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл за «Крылья» пять матчей во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.