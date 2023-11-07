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Маслов: «Не знаю, останусь ли в «Спартаке». Я хочу играть»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что хочет играть за красно-белых. Однако он не уверен, что останется в московской команде.

— Что думаешь о своем игровом времени в этом сезоне?

— Ничего не думаю, буду продолжать работать. Решение принимает тренер, — приводит «РБ Спорт» слова Маслова.

— Останешься ли в «Спартаке» зимой?

— Не знаю.

— Чего ты лично хочешь?

— Хочу играть, играть в «Спартаке».

В этом сезоне 23-летний Маслов провел за красно-белых 4 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-maslov-ne-znayu-ostanus-li-v-spartake-ya-hochu-igrat/
Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
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