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Белоус — о словах Карпина в адрес Талалаева: «Это не имеет никакого отношения к футболу»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Ростова» Юрий Белоус отреагировал на слова главного тренера команды Валерия Карпина в адрес Андрея Талалаева, возглавляющего «Химки».

«Это не имеет никакого отношения к футболу, здесь нечего комментировать. Что касается игры, то «Ростов» очень неплохо смотрелся на фоне «Зенита». Моменты были с обеих сторон, игра шла до гола. Не думаю, что «Ростов» сумеет отыграть девять очков. В борьбе за чемпионство интриги никакой не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

На 90-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» (0:0) Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле. Комментируя решение арбитра, специалист заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

После этого заявления Карпин сказал: «Пускай про игроков «Ростова» забудет и рот не открывает».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-o-slovah-karpina-v-adres-talalaeva-k-futbolu-e-to-ne-imeet-nikakogo-otnosheniya/
Андрей Талалаев
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Локомотив

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