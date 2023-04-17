Белоус — о словах Карпина в адрес Талалаева: «Это не имеет никакого отношения к футболу»

Бывший спортивный директор «Ростова» Юрий Белоус отреагировал на слова главного тренера команды Валерия Карпина в адрес Андрея Талалаева, возглавляющего «Химки».

«Это не имеет никакого отношения к футболу, здесь нечего комментировать. Что касается игры, то «Ростов» очень неплохо смотрелся на фоне «Зенита». Моменты были с обеих сторон, игра шла до гола. Не думаю, что «Ростов» сумеет отыграть девять очков. В борьбе за чемпионство интриги никакой не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

На 90-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» (0:0) Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле. Комментируя решение арбитра, специалист заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

После этого заявления Карпин сказал: «Пускай про игроков «Ростова» забудет и рот не открывает».