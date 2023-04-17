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Сегодня, 19:58

Газзаев — о ретро-матче: «Для нас честь принять участие. Каждый из нас отнесется с большой ответственностью»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005, Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил проведение ретро-матча между «Динамо» и «Спартаком» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«В Волгограде 1 мая состоится ретро-матч, который посвящен 80-летию победы в Сталинградской битве. Это сражение стало переломным моментом во всей Великой Отечественной войне и поспособствовало победе над фашизмом. После завершения Сталинградской битвы «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Сталинград) провели футбольный матч, что стало символом возвращения города к привычной жизни. Прошло 80 лет, на юбилей такой важной даты будет проведен ретро-матч. Для нас честь принять участие в таком мероприятии. Каждый из нас с большой ответственностью отнесется к проведению ретро-матча», — сказал Газзаев «СЭ».

Игра пройдет в Волгограде 1 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В составе хозяев сыграют легенды московского «Динамо» и «Ротора». За гостей сыграют ветераны «Спартака». Игроки и арбитры выйдут на поле в стилизованной ретро-форме и проведут церемонию обмена букетами перед стартовым свистком.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ротор
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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