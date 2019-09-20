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«Беленов, похудею, если подаришь футболку!» Самый оригинальный плакат на матче «Уфа» — «Спартак»

17:50

Болельщица «Уфы» оригинальным образом привлекла к себе внимание на матче 10-го тура РПЛ против «Спартака». Фанатка обратилась к голкиперу хозяев Александру Беленову, развернув плакат с надписью «Беленов, похудею, если подаришь футболку!»

Трансляция матча «Уфа» — «Спартак»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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