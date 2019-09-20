Болельщица «Уфы» оригинальным образом привлекла к себе внимание на матче 10-го тура РПЛ против «Спартака». Фанатка обратилась к голкиперу хозяев Александру Беленову, развернув плакат с надписью «Беленов, похудею, если подаришь футболку!»

Трансляция матча «Уфа» — «Спартак»