«Беленов, похудею, если подаришь футболку!» Самый оригинальный плакат на матче «Уфа» — «Спартак»
17:50
Болельщица «Уфы» оригинальным образом привлекла к себе внимание на матче 10-го тура РПЛ против «Спартака». Фанатка обратилась к голкиперу хозяев Александру Беленову, развернув плакат с надписью «Беленов, похудею, если подаришь футболку!»
#УфаСпартак Обращение к вратарю «Уфы» ? pic.twitter.com/XiHHL7BNt7— СЭ Футбол (@se_football) September 20, 2019
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