РЖД не собирается продавать «Локомотив»

Пресс-служба Российских железных дорог (РЖД) прокомментировала возможную продажу «Локомотива».

«Футбольный клуб «Локомотив» не продается. В документе правительства речь идет об изменении структуры владения клубом внутри холдинга РЖД. ОАО «РЖД» владеет 0,0015 процента акций АО «Футбольный клуб «Локомотив». В целях упорядочивания активов акции «Локомотива» вносятся в уставный капитал дочерней компании — АО «РЖД Управление активами», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы РЖД.

Ранее, 25 марта, председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник объяснил «СЭ», что в документе Правительства речь идет об изменении структуры владения внутри холдинга.