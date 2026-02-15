Баженов рассказал, какую песню спел бы на приветственном ужине в «Спартаке»

Менеджер по игрокам в аренде «Спартака», бывший нападающий красно-белых Никита Баженов ответил на вопрос «СЭ» о любимой песне.

«Года 2-3 назад ввели, что все, кто приходят в новую команду, поют песни и танцуют. Если я перейду в новую команду, придется что-то придумать. Кстати, в наше время не было такого. Но мне кажется, что-то в этом есть. Что исполнил бы? Сложный вопрос. Любимая песня? Под нее точно не станцевать, «Выхода нет» группы «Сплин», — сказал Баженов «СЭ».

Ранее пресс-служба «Спартака» выложила видео, где главный тренер команды исполняет известный танец «Macarena».