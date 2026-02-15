Картину экс-защитника «Зенита» Смольникова продали на аукционе за 99 тысяч рублей

Работа бывшего футболиста сборной России и «Зенита» Игоря Смольникова ушла с молотка на торгах современного искусства за 99 200 рублей с учетом комиссии 24 процентов, сообщается на сайте Московского аукционного дома.

Картина под названием «Синий квадрат», созданная в 2019 году, была представлена на аукционе «Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство». Стартовая цена лота составляла 1 тысячу рублей. В 2025 году работа экспонировалась на выставке, приуроченной к 100-летию петербургского «Зенита».

Смольникову 37 лет. Воспитанник московского «Локомотива» по ходу карьеры также выступал за «Торпедо», «Урал», «Ростов», «Краснодар», «Зенит» и тульский «Арсенал». В составе «Зенита» он трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. С июня 2024 года по июнь 2025 года занимал пост вице-президента «Урала».

За сборную России защитник провел 30 матчей и отдал две результативные передачи. Он сыграл три встречи на чемпионате Европы 2016 года и один матч на домашнем чемпионате мира 2018 года. В августе 2023 года Смольников объявил о завершении карьеры.