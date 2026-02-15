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Картину экс-защитника «Зенита» Смольникова продали на аукционе за 99 тысяч рублей

Игнат Заздравин
Корреспондент

Работа бывшего футболиста сборной России и «Зенита» Игоря Смольникова ушла с молотка на торгах современного искусства за 99 200 рублей с учетом комиссии 24 процентов, сообщается на сайте Московского аукционного дома.

Картина под названием «Синий квадрат», созданная в 2019 году, была представлена на аукционе «Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство». Стартовая цена лота составляла 1 тысячу рублей. В 2025 году работа экспонировалась на выставке, приуроченной к 100-летию петербургского «Зенита».

Смольникову 37 лет. Воспитанник московского «Локомотива» по ходу карьеры также выступал за «Торпедо», «Урал», «Ростов», «Краснодар», «Зенит» и тульский «Арсенал». В составе «Зенита» он трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. С июня 2024 года по июнь 2025 года занимал пост вице-президента «Урала».

За сборную России защитник провел 30 матчей и отдал две результативные передачи. Он сыграл три встречи на чемпионате Европы 2016 года и один матч на домашнем чемпионате мира 2018 года. В августе 2023 года Смольников объявил о завершении карьеры.

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Игорь Смольников
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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