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Баженов: «Хотелось бы, чтобы Карседо привел «Спартак» к результату. С удовольствием познакомлюсь»

Микеле Антонов
Корреспондент

Менеджер по игрокам «Спартака» в аренде Никита Баженов поделился с «СЭ» мнением о танце главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо.

Ранее пресс-служба «Спартака» выложила видео, где главный тренер команды исполняет известный танец «Macarena».

«Мне вообще понравилось. Ребята — молодцы. Помимо работы на сборах, есть всякие челленджи. Не только в «Спартаке», во всех командах мира, во всех лигах. Это надо делать. Такое объединяет. Хотелось бы, чтобы Карседо привел команду к результату. Еще не знакомился с ним. С удовольствием познакомлюсь. Посмотрим, сезон покажет, — сказал Баженов «СЭ».

52-летний Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года. Он подписал контракт с клубом до лета 2028 года.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери в 2012 году.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестое место с 29 очками.

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Никита Баженов
Хуан Карлос Карседо
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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