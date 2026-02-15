Баженов: «Хотелось бы, чтобы Карседо привел «Спартак» к результату. С удовольствием познакомлюсь»

Менеджер по игрокам «Спартака» в аренде Никита Баженов поделился с «СЭ» мнением о танце главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо.

Ранее пресс-служба «Спартака» выложила видео, где главный тренер команды исполняет известный танец «Macarena».

«Мне вообще понравилось. Ребята — молодцы. Помимо работы на сборах, есть всякие челленджи. Не только в «Спартаке», во всех командах мира, во всех лигах. Это надо делать. Такое объединяет. Хотелось бы, чтобы Карседо привел команду к результату. Еще не знакомился с ним. С удовольствием познакомлюсь. Посмотрим, сезон покажет, — сказал Баженов «СЭ».

52-летний Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года. Он подписал контракт с клубом до лета 2028 года.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери в 2012 году.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестое место с 29 очками.