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«Базель» намекнул на подписание Чалова из ЦСКА

Нападающий ЦСКА Чалов близок к переходу в «Базель»
Иван Шитик
Корреспондент
Twitter «Базеля».

Нападающий ЦСКА Федор Чалов близок к переходу в «Базель». В Twitter швейцарского клуба появилась новость о трансфере, но потом пост был удален.

Twitter "Базеля".
Twitter «Базеля».

31 января Чалов покинул расположение ЦСКА на сборах в Испании и отправился в «Базель» для прохождения медосмотра.

23-летний российский нападающий в текущем сезоне провел за ЦСКА 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт футболиста с московскими армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Федор Чалов
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
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