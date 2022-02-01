«Базель» намекнул на подписание Чалова из ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов близок к переходу в «Базель». В Twitter швейцарского клуба появилась новость о трансфере, но потом пост был удален.

Twitter «Базеля».

31 января Чалов покинул расположение ЦСКА на сборах в Испании и отправился в «Базель» для прохождения медосмотра.

23-летний российский нападающий в текущем сезоне провел за ЦСКА 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт футболиста с московскими армейцами рассчитан до лета 2024 года.