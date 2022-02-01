«Базель» намекнул на подписание Чалова из ЦСКА
Нападающий ЦСКА Чалов близок к переходу в «Базель»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов близок к переходу в «Базель». В Twitter швейцарского клуба появилась новость о трансфере, но потом пост был удален.
Twitter «Базеля».
31 января Чалов покинул расположение ЦСКА на сборах в Испании и отправился в «Базель» для прохождения медосмотра.
23-летний российский нападающий в текущем сезоне провел за ЦСКА 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт футболиста с московскими армейцами рассчитан до лета 2024 года.
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|
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|
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|
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|
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|4
|9
|18-30
|19
|
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|18
|
15
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|3
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|16
|
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|8
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|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
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Гамид Агаларов
Уфа
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|
|
Артем Дзюба
Зенит
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|
Матео Кассьерра
Сочи
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|П
|
|
Реми Кабелла
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Зенит
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|
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Себастьян Шиманьски
Динамо
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Спартак
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|1
|2
|
|
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Краснодар
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Александр Соболев
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|1
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