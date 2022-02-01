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Сегодня, 20:34

Киевское «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
Матео Кассьера.
Фото Instagram

«Динамо» из Киева интересуется нападающим «Сочи» Матео Кассьеррой, утверждает Sport24.

Президент украинского клуба Игорь Суркис лично общался с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом по поводу возможного перехода колумбийского футболиста.

Однако «Динамо» на данный момент не готово платить сумму в 9-10 миллионов евро, поэтому такой трансфер маловероятен.

Контракт 24-летнего колумбийца с российским клубом рассчитан до лета 2023 года. Также у сочинцев есть опция продления договора еще на год.

В нынешнем сезоне Кассьера провел в Тинькофф РПЛ 11 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-01-kiyevskoye-dinamo-proyavlyayet-interes-k-forvardu-sochi-kassyerre
Матео Кассьерра
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