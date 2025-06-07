Baza: полиция Эстонии допросила игрока «Динамо» Дасу после слов благодарности в адрес России

Защитника московского «Динамо» Эли Дасу допросила эстонская полиция, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, причиной допроса стали слова благодарности 32-летнего футболиста в адрес России в ответ на вопрос эстонских журналистов.

«Я благодарен за годы, проведенные в России в статусе игрока, и не занимаюсь политикой. Мне часто задают вопросы: «Как ты можешь выступать в России, если ты из Израиля?». Я приехал из Израиля и с гордостью являюсь гражданином этой страны, играющим в России. Благодарен клубу, который относится ко мне как к спортсмену», — заявил Даса.

После этого в отель, где проживает сборная Израиля, за которую выступает Даса, приехала полиция и допросила Эли. Также полицейские заявили, что могут задержать футболиста для повторного допроса.

6 июня сборная Израиля на выезде обыграла Эстонию (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Защитник «Динамо» отыграл весь матч. По ходу встречи местные болельщики освистывали игрока.