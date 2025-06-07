ФИФА вмешалась в дело по допросу Дасы в Эстонии из-за слов о России

Как стало известно «СЭ», ФИФА и представители федераций футбола Израиля и Эстонии вмешались в дело по допросу защитника «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса.

Делегат ФИФА, а также представители федераций футбола Эстонии и Израиля попросили эстонскую полицию оставить игрока в покое и попросили сотрудников полиции уйти. В настоящий момент Дасе ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что эстонская полиция провела допрос игрока из-за его слов благодарности в адрес России.

Даса выступал за московское «Динамо» с сентября 2022 года. В конце мая 2025 года председатель совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин сообщил, что 32-летний израильтянин покинет клуб летом по истечении срока контракта.