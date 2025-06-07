Причина возможного ухода Николича — конфликт с заместителем гендиректора ЦСКА Шевелевым
Как стало известно «СЭ», причиной возможного ухода из ЦСКА главного тренера Марко Николича является конфликт с заместителем генерального директора по спортивным вопросам Евгением Шевелевым.
Основная претензия сербского тренера — трансферы в зимнее трансферное окно.
Ранее издание Butasport сообщило, что АЕК предложил главному тренеру ЦСКА Марко Николичу контракт с зарплатой в размере 2 миллионов евро в год. По данным Sport24.gr, армейцы получат от греческого клуба 600 тысяч евро в виде компенсации за уход специалиста.
Марко Николич возглавляет ЦСКА с июля 2024 года, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2026 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством заняли третье место в чемпионате России и выиграли FONBET Кубок России.
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