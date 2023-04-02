Лебеденко — об уходе Талалаева: «Он попрощался и сказал много хороших слов»

Полузащитник «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об уходе Андрея Талалаева из клуба.

«Естественно, у нового тренера другие требования. Это и другой менталитет. Много позитивных моментов.

Почему у Талалаева не получилось? Я не могу говорить. Попрощался ли Талалаев с командой? Да. Была встреча, команда готовилась к тренировке, он попрощался с нами. Он сказал много хороших слов. Все было адекватно", — цитирует Лебеденко «РБ Спорт».

22 марта «Торпедо» объявило о расторжении контракта с Талалаевым. Новым главным тренером черно-белых стал испанец Жозеп Клотет.