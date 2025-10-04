В «Локомотиве» заявили, что за Батракова предлагали больше 30 миллионов евро в Саудовской Аравии

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос «СЭ» о будущем полузащитника Алексея Батракова.

— Один клуб из Саудовской Аравии предлагал 30 миллионов евро за Батракова и «Локомотив» отказал.

— Даже, по-моему, больше. Но на словах. Но в этом году Леха никуда не хочет ехать. Он хочет еще поиграть за «Локомотив».

— В следующем сезоне будет решаться?

— Я не знаю.

— Какого будущего вы бы для него хотели?

— Хорошего футбольного будущего.

В сезоне-2025/26 Батраков в 14 матчах во всех турнирах забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.