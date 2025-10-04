Футбол
Сегодня, 11:25

В «Локомотиве» заявили, что за Батракова предлагали больше 30 миллионов евро в Саудовской Аравии

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос «СЭ» о будущем полузащитника Алексея Батракова.

— Один клуб из Саудовской Аравии предлагал 30 миллионов евро за Батракова и «Локомотив» отказал.

— Даже, по-моему, больше. Но на словах. Но в этом году Леха никуда не хочет ехать. Он хочет еще поиграть за «Локомотив».

— В следующем сезоне будет решаться?

— Я не знаю.

— Какого будущего вы бы для него хотели?

— Хорошего футбольного будущего.

В сезоне-2025/26 Батраков в 14 матчах во всех турнирах забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Алексей Батраков
Дмитрий Ульянов
ФК Локомотив (Москва)
  • AlexCS4

    Заявлять что угодно можно. Мог бы сказать и про 60 лямов, что-то заскромничал.

    04.10.2025

  • Джон Сильвер

    Не захотел Лёха на шейхов "батрачить" и правильно сделал.

    04.10.2025

  • Фирсыч

    Очень смешно.

    04.10.2025

  • Millwall82

    да что там, 2 сотки, но рублей.

    04.10.2025

  • ЧикиБегиристайн

    Надо полагать, Аль-Балабол предлагал. Из чемпионта Агентской Фантазии - такая страна, где платят игрокам очень-очень много денег.

    04.10.2025

    • Ульянов — об интересе «Барселоны» к Батракову: «Было бы неправильно не смотреть за ним»

    «Акрон» — «Зенит»: Дзюба и Соболев в старте на матч РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

