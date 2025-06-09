Батраков: «Рад продлению контракта с «Локомотивом»! Постараюсь и дальше радовать своей игрой болельщиков»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал продление контракта с железнодорожниками.

«Рад продлению контракта с «Локомотивом»! Постараюсь и дальше радовать своей игрой болельщиков родного клуба! P.S. Всем спасибо за поздравления!» — написал Батраков в Telegram-канале.

Новое соглашение рассчитано до 2029 года. В прошедшем сезоне 20-летний хавбек провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач.