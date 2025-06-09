Источник: ЦСКА хочет перехватить Садулаева у «Краснодара»

Нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев может перейти в ЦСКА, утверждает инсайдер Иван Карпов.

Как отмечает источник, армейцы в борьбе за 25-летнего игрока опередили «Краснодар», который предлагал за футболиста 8,5 миллиона евро и Мозеса.

Садулаев выступает за «Ахмат» с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей за грозненскую команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 результативными передачами.

«Краснодар» в сезоне-2024/25 завоевал золотые медали чемпионата России.