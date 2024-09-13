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Барриос — о драке с Соболевым в 2022 году: «Прошлое осталось в прошлом. Теперь будем биться плечом к плечу»

Сергей Разин
корреспондент
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Вильмар Барриос.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о взаимоотношениях с форвардом Александром Соболевым.

В 2022 году между игроками произошел конфликт в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак».

— Мы все здесь профессионалы, — приводит слова Барриоса Metaratings. — Все эти эмоции — часть футбола, ведь все команды и игроки преследуют свои цели. Прошлое осталось в прошлом. Его все хорошо приняли здесь, в «Зените», мы одна большая семья, у которой на уме только одно — итоговая победа. Надеемся, что он сможет как можно быстрее освоиться в коллективе и показать свои лучшие качества на поле.

— То есть у вас с ним все в порядке?

— Да, конечно, у нас с ним все отлично! Теперь он с нами. Он будет биться за меня, а я буду биться за него. Каждого, кто переходит в «Зенит», хорошо принимают в команде, поэтому каждый чувствует себя здесь как дома. Это позволяет новичкам в кратчайший срок раскрываться на полную. Уверен, с Соболевым будет то же самое. Раньше мы были по разные стороны, но теперь будем биться плечом к плечу и вместе вести «Зенит» к чемпионству.

Соболев в августе перешел в «Зенит», подписав с клубом из Санкт-Петербурга трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Игрок еще не успел дебютировать за петербургский клуб в официальных матчах.

Источник: Metaratings
Александр Соболев
Вильмар Барриос
ФК Зенит
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