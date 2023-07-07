Барков рассказал, как проходит подготовка «Балтики» к предстоящему сезону РПЛ
Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков рассказал, как проходит подготовка к предстоящему сезону РПЛ и как Калининград ждет возвращения большого футбола в город.
«Чувствуется поддержка болельщиков перед сезоном. Все ребята переживают и хотят как можно больше радовать болельщиков, потому что они ждали выхода в РПЛ давно. Нам хочется как можно быстрее начать играть в Калининграде. У нас сейчас много игр на выезде, а наши болельщики нас ждут. Очень хочется верить, что мы будем собирать такие же аншлаги, как «Факел», — приводит слова Баркова Metaratings.ru.
В первом туре нового сезона чемпионата России «Балтика» сыграет против «Сочи». Матч пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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