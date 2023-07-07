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Сегодня, 15:25

Ветеран ЦСКА не считает переход Медины в «Спартак» предательством

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал корреспонденту «СЭ» возможный уход хавбека красно-синих Хесуса Медины в «Спартак».

Как ранее сообщал «СЭ», сумма предполагаемого трансфера составит порядка 7,5 миллиона евро.

«Считаю ли я этот переход предательством со стороны Медины? Нет, не считаю. В его возрасте, с его кондициями, ему нужно играть в основном составе, а у нас все места заняты. Так что рад, что Евгений Леннорович принял такое решение. Наверняка, это его идея. Да и, наверное, Медина сам попросился. Мне он не очень импонирует в команде. Я его не замечаю. Он пассивный. Да, он может неплохо играть в подыгрыше. В обороне он не участвует. Не очень хорошего уровня он», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Медина перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити» в январе 2022 года. 26-летний парагваец провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Контракт хавбека с армейцами действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Владимир Пономарев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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