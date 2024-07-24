Источник: Барко провел первую тренировку с основой «Спартака»

Полузащитник Эсекьель Барко провел первую тренировку с основным составом «Спартака», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 25-летний аргентинец ждет завершения юридических нюансов перед трансфером.

По информации «СЭ», зарплата футболиста в «Спартаке» составит около 2,5 млн евро. В прошлом сезоне 25-летний Барко забил два гола и отдал семь результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт».

Его контракт с аргентинским клубом действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 млн евро.