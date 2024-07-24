Андреев — о трансферах «Оренбурга»: «Дай бог, еще одного-двух доберем»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал трансферы команды.

«Довольны ли мы тем, как складывается летнее трансферное окно для «Оренбурга»? Всегда хочется большего, но, повторю то, что уже говорил: пацаны у нас молодые, качество у них есть. Дай бог, еще одного-двух доберем и только за счет работы постараемся продолжать побеждать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В 1-м туре РПЛ «Оренбург» обыграл «Спартак» со счетом 2:0.