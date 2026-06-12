Козлов, Жоао Виктор и Рейс внесены в базу сайта «Миротворец»
Игроки ЦСКА Жоао Виктор, Матеус Рейс и Данила Козлов внесены в базу украинского портала «Миротворец», сообщает РИА Новости.
Причиной внесения называется публичная поддержка Российской Федерации и якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Отмечается, что поводом стала акция во время полуфинального матча FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» в Москве, часть средств от которой была направлена на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.
Осенью 2024 года в базу «Миротворца» попали главный тренер «Зенита» Сергей Семак и 22 футболиста из ЦСКА и «Зенита». В апреле 2026 года туда попал форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой.
Источник: РИА Новости
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|
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|
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|
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|32
|
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|7
|8
|15
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|29
|
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|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
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|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
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|23
|
16
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|30
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|4
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
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|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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|
|
Джон Кордоба
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|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
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|26
|1
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