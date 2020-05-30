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Баринов признался, что его удивил результат теста на коронавирус

18:46
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов, у которого ранее выявили коронавирус, сказал, что он не ожидал такого результата тестирования.

«Проходил тест в полной уверенности, что здоров, - цитирует Баринова Twitter национальной команды. - Когда узнал результат, сильно удивился, ведь я чувствовал себя отлично, не было никаких симптомов.

Разумеется, расстроился: чемпионат скоро начинается, а пока я не могу тренироваться, сижу на карантине. И так много пропустили, а тут такое... Но ничего. Надеюсь, скоро все пройдет, и я в скором времени приступлю к занятиям с командой, буду полноценно готовиться к чемпионату».

В сезоне-2019/20 23-летний Баринов провел 24 матча за «Локомотив» и забил два гола. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.

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