Глушаков: «Есть ли в «Спартаке» и «Зените» задержки по зарплате? Там мечты сбываются»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что в клубе существует проблемы с задержкой зарплат.
«Есть ли задержки по зарплате? Я бы не сказал, что такие большие, существенные и глобальные, о которых пишут. Думаю, в других клубах еще больше есть задержки и в Европе они есть. Есть ли в «Спартаке» и «Зените»? Не знаю, там мечты сбываются», — заявил Глушаков.
Ранее генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что подмосковный футбольный клуб имеет задолженность по заработной плате перед игроками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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