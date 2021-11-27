Глушаков: «Есть ли в «Спартаке» и «Зените» задержки по зарплате? Там мечты сбываются»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что в клубе существует проблемы с задержкой зарплат.

«Есть ли задержки по зарплате? Я бы не сказал, что такие большие, существенные и глобальные, о которых пишут. Думаю, в других клубах еще больше есть задержки и в Европе они есть. Есть ли в «Спартаке» и «Зените»? Не знаю, там мечты сбываются», — заявил Глушаков.

Ранее генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что подмосковный футбольный клуб имеет задолженность по заработной плате перед игроками.