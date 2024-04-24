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Сегодня, 20:27

Баринов из-за дисквалификации пропустит дерби со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не сыграет против «Спартака» в 26-м туре РПЛ.

27-летний хавбек получил желтую карточку в матче против «Пари НН» (3:2) в перенесенном 21-м туре. Предупреждение стало для Баринова восьмым в текущем розыгрыше РПЛ. Таким образом, полузащитник «Локомотива» пропускает следующий матч.

«Локомотив» на выезде сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 28 апреля. Начало матча — в 16.15 по московскому времени.

Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Константин Тюкавин

Динамо

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