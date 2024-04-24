Баринов из-за дисквалификации пропустит дерби со «Спартаком»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не сыграет против «Спартака» в 26-м туре РПЛ.

27-летний хавбек получил желтую карточку в матче против «Пари НН» (3:2) в перенесенном 21-м туре. Предупреждение стало для Баринова восьмым в текущем розыгрыше РПЛ. Таким образом, полузащитник «Локомотива» пропускает следующий матч.

«Локомотив» на выезде сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 28 апреля. Начало матча — в 16.15 по московскому времени.