25 апреля ЦСКА на своем поле встретится со «Спартаком» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве начнется в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию встречи ЦСКА — «Спартак» покажут на канале «Матч ТВ». Начало — в 19.30 мск. Игру также можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию дерби РПЛ. Следите за ключевыми событиями поединка в матч-центре.

ЦСКА с главным тренером Владимиром Федотовым находится на шестой строчке с 37 баллами в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — четвертый с 38 набранными очками.

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