Руслан Нигматуллин: «Я играл в штанах, потому что берег колени»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин объяснил, почему сейчас вратари перестали играть в штанах.

«Почему сейчас не играют в штанах? Качество полей стало гораздо лучше, сейчас и полевые игроки стали играть преимущественно в футболках с короткими рукавами, — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина. — Лично я выступал в штанах, потому что берег свои колени. Когда я играл в шортах, то постоянно сдирал колени, потому что я предпочитал, что называется, летать в воротах, моя техника игры подразумевала собой, что мои колени страдали при падении на газон. Именно поэтому я решил играть в штанах — чтобы сберечь колени. Да, не только я так делал — Черчесов и Габор Кирай тоже, например, предпочитали штаны».

Экс-футболист отметил, что и вратарские перчатки стали другими.

«Сейчас поля стали такими, что дополнительной страховки не требуется. Качество газонов стало гораздо лучше. Любопытно отметить, что футбольная мода не стоит на месте — даже перчатки стали иными, теперь материал сильнее обтягивает пальцы рук, да и никого уже не удивит, если вратарь выйдет на поле не под первым номером, а под каким-нибудь другим. Взять того же Акинфеева — он сроднился со своим 35-м номером в ЦСКА и к этому уже все привыкли», — сказал Нигматуллин.

Нигматуллин дважды становился чемпионом России в составе «Спартака» и один раз — в составе «Локомотива». С железнодорожниками он дважды побеждал в Кубке России, а в составе сборной России участвовал в чемпионате мире 2002 года.