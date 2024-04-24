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Руслан Нигматуллин: «Я играл в штанах, потому что берег колени»

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин объяснил, почему сейчас вратари перестали играть в штанах.

«Почему сейчас не играют в штанах? Качество полей стало гораздо лучше, сейчас и полевые игроки стали играть преимущественно в футболках с короткими рукавами, — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина. — Лично я выступал в штанах, потому что берег свои колени. Когда я играл в шортах, то постоянно сдирал колени, потому что я предпочитал, что называется, летать в воротах, моя техника игры подразумевала собой, что мои колени страдали при падении на газон. Именно поэтому я решил играть в штанах — чтобы сберечь колени. Да, не только я так делал — Черчесов и Габор Кирай тоже, например, предпочитали штаны».

Экс-футболист отметил, что и вратарские перчатки стали другими.

«Сейчас поля стали такими, что дополнительной страховки не требуется. Качество газонов стало гораздо лучше. Любопытно отметить, что футбольная мода не стоит на месте — даже перчатки стали иными, теперь материал сильнее обтягивает пальцы рук, да и никого уже не удивит, если вратарь выйдет на поле не под первым номером, а под каким-нибудь другим. Взять того же Акинфеева — он сроднился со своим 35-м номером в ЦСКА и к этому уже все привыкли», — сказал Нигматуллин.

Нигматуллин дважды становился чемпионом России в составе «Спартака» и один раз — в составе «Локомотива». С железнодорожниками он дважды побеждал в Кубке России, а в составе сборной России участвовал в чемпионате мире 2002 года.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Руслан Нигматуллин
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 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
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 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
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 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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