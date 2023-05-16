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Сегодня, 20:24

Барбоза считает, что расширение до 18 клубов придаст импульс РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный португальский агент Паулу Барбоза заявил, что видит в расширении РПЛ только положительные стороны.

«Расширение поднимает уровень чемпионата, в России будет большее количество матчей, что всегда важно для футболистов и команд. Я не считаю, что будет слишком много неинтересных матчей, наоборот, это даст импульс турниру. Так во всем мире — в каждой лиге есть около семи топовых команд, за которыми следят, и есть все остальные. Но в современном футболе ситуация такова, что все клубы работают хорошо и даже не самые сильные команды могут обыграть соперников из первой восьмерки. Это и придает интерес дополнительный интерес чемпионату», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В существующей схеме розыгрыша чемпионата России на данный момент принимают участие 16 клубов, каждый проводит по 30 матчей за сезон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulo-barboza-rasshirenie-do-18-klubov-pridast-impul-s-rpl/
Футбол
РПЛ
Паулу Барбоза
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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 - : -
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Торпедо – Динамо
 - : -
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 - : -
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