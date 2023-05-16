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Сегодня, 21:07

Черкасов заявил, что ВАР не является панацеей от несправедливых решений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов оценил судейство в российском футболе.

«Всегда, когда возникают разговоры про наше судейство, у меня возникает вопрос: а где судят не странно? На чемпионате мира, может быть, не странно судили? Тоже странно. Или что, ВАР, на ваш взгляд — это панацея? У меня, например, большие вопросы по судейству полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Хотя на таком уровне, наверное, вопросов по судейству быть не должно. ВАР сделал судейство лучше, а футбол справедливее? Нет. Скажем так, особой беды он не принес. Но это все равно инструмент — лопата в руках человека. Раньше человек копал лопатой, а теперь он копает экскаватором, давайте такую аналогию проведем. Только, в какую сторону копать, ни лопата, ни экскаватор не решают. ВАР еще немножко «заземляет» ностальгию. Марадона сегодня, наверное, не стал бы легендой, если бы забил гол рукой в матче чемпионата мира. ВАР заметил бы эту руку. Случаев и спорных эпизодов, связанных с этим новшеством, много. И они еще будут. Надо понять, что история под названием «видеоповторы» есть, к ней надо приспосабливаться, ее надо осваивать. Пенять на ВАР на как причину неудач в футболе уж точно не стоит», — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-cherkasov-var-ne-panatseya-a-e-kskavator-kotory-m-upravlyaet-chelovek/
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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