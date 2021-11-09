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В «Урале» опровергли информацию об интересе ЦСКА и «Рубина» к Арсену Адамову

13:25
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию Telegram-канала «ЭкСпорт» об интересе ЦСКА и «Рубина» к защитнику Арсену Адамову.

«Постоянно по нашим футболистам возникают какие-то фейковые новости. В клуб по Адамову не поступало ни одного предложения. С кем там они общаются, как они общаются... Будет предложение — будем разговаривать. Ни ЦСКА, ни «Рубин» к нам не обращались. Нам же самое главное не навредить парню. Он только заиграл, первый сезон. Ему нужно набраться опыта. Мы не торопимся. Думаю, и он не торопится. Посмотрим, какие предложения будут», — сказал Иванов «СЭ».

Действующий контракт 22-летнего игрока с «Уралом» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей.

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Артем Бухаев все материалы автора

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