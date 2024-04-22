Баранник назвал единственного «супер-игрока» в РПЛ
Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник ответил на вопрос о том, кого в РПЛ можно назвать супер-игроком.
«Никого. Пока я такого не видел. Нет игрока, чтобы кто-то стабильно показывал хорошую игру. Если брать в расчет иностранцев, то Вендел. И то только когда он играет», — цитирует Баранника Legalbet.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний бразильский полузащитник провел 26 игр во всех турнирах, отметившись 4 голами и 8 результативными передачами.
Источник: Legalbet
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|
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|
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|24
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|
13
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|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
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|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
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|24
|6
|5
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|
16
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|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
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Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
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|25.04
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
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|19
|1
|3
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|20
|1
|2
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